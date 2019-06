3-0 al Cittadella,Verona promosso in A

VERONA, 2 GIU - E' l'Hellas Verona la terza squadra promossa in serie A, dopo Brescia e Lecce. I gialloblù del tecnico Alfredo Aglietti, subentrato nel corso della stagione a Fabio Grosso, hanno ottenuto il ritorno nella massima serie grazie al successo per 3-0 sul Cittadella nella finale di ritorno dei play off. Le reti sono state segnate da Zaccagni (27' pt), Di Carmine (24' st) e Laribi (38' st). All'andata il Cittadella aveva vinto per 2-0 e sale quindi il Verona mentre sfuma il sogno della formazione di Venturato.