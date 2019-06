Moto:Terni,è festa per vittoria Petrucci

TERNI,M 2 GIU - Danilo Petrucci come Libero Liberati e Paolo Pileri: è festa grande a Terni, città che ha dato i natali anche agli altri due celebri motociclisti, per la vittoria al Gran Premio d'Italia di MotoGp del pilota 27enne della Ducati, la prima in carriera. A sostenerlo, al Mugello, c'era anche un nutrito gruppo di tifosi giunti dall'Umbria, a cui Petrucci ha rivolto un pensiero subito dopo la vittoria. Il motociclista, poco prima della gara, si era inoltre fatto immortalare con in mano una sciarpa della Ternana. "La città di Terni è orgogliosa del suo campione!" commenta su Facebook il sindaco, Leonardo Latini. "Meraviglioso Petrux - aggiunge l'assessore comunale allo Sport, Elena Proietti -. Oggi tutta Terni festeggia il successo al Mugello di Danilo Petrucci. Grazie Danilo, dal Moto Club Racing Terni fino alla prima vittoria in MotoGp, complimenti a te e a tutti i ternani che erano sul circuito a tifarti. Un pensiero va a Paolo Pileri, ultimo ternano a vincere con una moto italiana"