Sport in Tour Us Acli,dal 6 a Chianciano

ROMA, 2 GIU - Sono state oltre 2.500 le presenze tra alberghi, palazzetti e campi sportivi a Chianciano e i comuni limitrofi della Valdichiana per il primo atto dello Sport in Tour organizzato dall'Unione Sportiva Acli. Con le finali nazionali dei campionati di pallavolo, calcio e ginnastica e le relative premiazioni, si è chiuso oggi il primo week end dell'evento che per la prima volta quest'anno sarà spalmato in tre successivi fine settimana. "È solo l'inizio - ha spiegato il presidente dell'Us Acli nazionale Damiano Lembo - il nostro è un arrivederci alla prossima settimana dove il contenitore si arricchirà di formazione, convegni e seminari, oltre a tanti altri sport". Secondo appuntamento dal 6 al 9 giugno, con il via sancito dal Corso sulla Comunicazione dal titolo 'Olimpiadi 2026: quali opportunità' al quale parteciperanno importanti firme dello sport italiano e poi ancora campionati nazionali di nuoto Swimacli 2019 e arti marziali, corsi sulla nutrizione, e uno sguardo allo sviluppo associativo interno.