Rugby:raduno Italia, 'comincia' Mondiale

PERGINE VALSUGANA (TRENTO), 2 GIU - La strada che porta alla nona edizione dei Mondiali di rugby per l'Italia del ct Conor O'Shea comincia oggi. Infatti la squadra azzurra si è radunata nel 'quartier generale' dell'hotel "Al Ponte" di Pergine Valsugana. O'Shea lo ha scelto anche per via della partnership tra Fir e Trentino Marketing ma lo ritiene particolarmente adatto per preparare la lunga trasferta d'autunno (20 settembre-2 novembre) nella terra del Sol Levante e, prima ancora, la serie di test-match di preparazione alla rassegna iridata. Una riunione collettiva tenuta da O'Shea ha illustrato ai presenti - dei 44 giocatori convocati erano assenti solo coloro ancora impegnati con squadre estere) - il programma di lavoro per i quattro momenti di lavoro previsti in Trentino tra giugno e luglio, che proseguiranno poi in agosto con la sfida all'Irlanda il 10 a Dublino e con quella contro la Russia del 17 a San Benedetto del Tronto. Il giorno seguente, domenica 18 agosto, il ct svelerà la rosa dei 31 convocati per il Mondiale.