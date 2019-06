"Sarri? Aspettiamo decisioni club"

FIRENZE, 02 GIU - ''Sarri alla Juve? E' un allenatore valido, che sta facendo una grande carriera. Ma io non so se sarà lui il successore di Allegri, aspettiamo la decisione della società prima di esprimerci noi giocatori''. Così Federico Bernardeschi commentando da Coverciano le voci che vorrebbero il tecnico del Chelsea prossimo a sedere sulla panchina bianconera. "Bisogna rispettare il lavoro della società, abbiamo grandissimi dirigenti e un presidente sempre presente - ha aggiunto l'esterno della Juve e della Nazionale - e dunque chi verrà sarà di sicuro un allenatore da Juve''. Nell'attesa ha ringraziato Allegri: ''Va celebrato per quanto ha fatto e vinto, un tecnico può piacere o meno ma di sicuro le sue idee e le sue caratteristiche hanno portato in alto la Juve. Conta vincere e Allegri l'ha fatto e tanto, il che non è mai semplice né scontata. Per questo merita solo applausi, è un allenatore che ha fatto la storia''.