Moto: Italia, Marquez vince in Moto2 davanti a Luca Marini

ROMA, 2 GIU - Alex Marquez ha vinto la gara della classe Moto2 del Gran Premio d'Italia di motociclismo all'autodromo del Mugello, bissando così il risultato di due settimane fa in Francia. Partito dalla 3/a piazza, il pilota spagnolo della Kalex, fratello del pluri campione Marc, ha vinto con quasi 2 secondi di distacco sulle altre Kalex di Luca Marini e Tom Luthi. Ma il grande protagonista della gara è stato Lorenzo Baldassarri che, partito 15/o in griglia e ancora convalescente dopo la brutta caduta subita due settimane fa nel Gp di Francia a Le Mans, è riuscito a raggiungere il gruppo dei primi tagliando il traguardo in 4/a posizione. ''Un'altra vittoria dopo Le Mans - ha commentato Marquez appena tagliato il traguardo - All'inizio ho cercato di conservare le gomme e quando ho visto che Luthi stava andando in crisi, ho cominciato a fare il mio passo e sono riuscito a crearmi un vantaggio che ho tenuto fino alla fine''. Anche Marini è contento del suo piazzamento e non parla di vittoria mancata: ''E' incredibile salire sul podio qui - ha spiegato il fratello minore di Rossi - Ringrazio tutti i tifosi che sono stati fantastici e sono molto orgoglioso di questa 2/a posizione''. Al momento della premiazione il pubblico ha tributato una vera propria ovazione per Marini, mentre qualche fischio si è levato alla volta di Marquez. (ANSA).