Moto: Italia, Moto3, vince Arbolino,

SCARPERIA (FIRENZE), 02 GIU - Tony Arbolino (Honda) del team Vne Snipers ha vinto il Gp d'Italia di Moto3, primo successo della sua carriera. Il pilota milanese partito dalla pole position è rimasto per tutta la gara nel gruppo dei primi che con l'andare della corsa si assottigliava sempre più. Nell'ultimo giro ha seguito alla ruota Lorenzo Dalla Porta (Honda) e, grazie al lungo rettilineo del traguardo, ha preso la scia del pilota pratese e lo ha battuto per soli 29 millesimi. 3/o è giunto Jaume Masia (Ktm). Chi non è mai riuscito a impensierire i primi è stato il leader del mondiale Aron Canet (Ktm): giunto 7/o sul traguardo, lo spagnolo sale a quota 83 e resta in testa alla classifica per soli 3 punti da Dalla Porta e 13 da Niccolò Antonelli, oggi 4/o a fine gara.