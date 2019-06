MotoGp: a Marquez il warm up, Rossi 15/o

SCARPERIA (FIRENZE), 02 GIU - Marc Marquez si è aggiudicato il warm up della Motogp nel GP d'Italia di motociclismo al Mugello. Il poleman della Honda ha fatto registrare il miglior tempo con 1'46''930, davanti alla Suzuki di Joan Mir (1'47''019) e alla Ducati di Andrea Dovizioso (1'47''054). Quarto crono per Alx Rins (Suzuki) seguito dalla Yamaha di Fabio Quartararo e dalla Honda di Takaaki Nakagami. Danilo Petrucci (Ducati) ha fatto segnare il 7/o tempo, mentre per trovare Valentino Rossi (Yamaha) in classifica dobbiamo scendere fino alla 15/a posizione. Dietro al 'Dottore' si sono piazzati Andrea Iannone (Aprilia) e Franco Morbidelli (Yamaha). Il via della gara è fissato per le ore 14,00.