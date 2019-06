Basket: Belinelli,coach? vorrei Pozzecco

MILANO, 1 GIU - "Per sfortuna non sono mai stato allenato da Pozzecco ma mi piacerebbe tantissimo. È stato mio compagno alla Fortitudo e so che persona è". Marco Belinelli fa i complimenti al suo amico Gianmarco Pozzezzo, coach di una Sassari imbattuta da 21 gare consecutive e avanti 2-0 nella semifinale contro l'Ax Milano. "Ho visto - aggiunge Belinelli, ospite della mostra Nba Crossover a Milano e testimonial della partnership tra Ubi Banca e la Nba - una Dinamo molto positiva, energetica nel senso che sono tutti contenti, felici e positivi. Questo è quello che il 'Poz' porta alle squadre. Ha una buona formazione, senza giocatori di grido ma gioca un grande basket e la considero la favorita per lo scudetto. Nei momenti importanti gioca con tre italiani in campo, è importante per la nostra pallacanestro. È particolare che Milano sia sotto 0-2, considerato il budget e gli obiettivi che aveva anche in Eurolega. Ma è ancora presto per parlare perché la serie è ancora aperta. Mai dire mai, soprattutto nella pallacanestro".