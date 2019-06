Gp Italia: Rossi, non riuscivo a guidare

SCARPERIA (FIRENZE), 1 GIU - ''Non riuscivo a guidare, andavo abbastanza piano''. Valentino Rossi ha esordito così di fronte alla stampa nel commentare le deludenti qualifiche del Gp d'Italia che lo hanno visto suo malgrado protagonista in negativo al Mugello. ''Al mattino ero abbastanza contento delle mie prestazioni e se non avessi fatto un errore alla curva Bucine sarei rientrato nei primi 10 e non avrei dovuto disputare la 'Q1' - ha commentato Rossi che domani scatterà 18/o -. Lì c'erano le Ducati di Dovizioso e Pirro e sapevo che erano più veloci di me. Quando non siamo competitivi dobbiamo sperare in una scia o in un miracolo e questo non è accaduto. Non pensavo di soffrire così tanto e invece ero abbastanza lento. Domani mattina (nel warm up) cercheremo di provare qualcosa di diverso''.