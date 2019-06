Gp Italia:a Petrucci 3/e libere e record

SCARPERIA (FIRENZE), 1 GIU - Danilo Petrucci (Ducati), ha fatto segnare il miglior tempo nella terza sessione di libere del Gp d'Italia in scena al Mugello e si candida ufficialmente a conquistare la pole. Con il tempo di 1'46''056, il pilota di Terni ha fatto suo anche il giro record ufficioso della pista, migliorando di 152 millesimi segnato lo scorso anno da Valentino Rossi, che oggi invece è riuscito a fare meglio del 13/o tempo. Dietro a Petrucci si sono piazzati Pol Espargaro (Ktm) e il campione in carica Marc Marquez (Honda) staccati nell'ordine di 207 e 224 millesimi. Ultimi nella top ten Franco Morbidelli (Yamaha) e Francesco Bagnaia (Ducati), protagonista ieri del miglior tempo di giornata. I primi 10 piloti prenderanno parte direttamente alla 'Q2', mentre tutti gli altri devono disputare la 'Q1' in cerca degli ultimi due posti per partecipare alla sfida per la pole. Fra questo, oltre a Rossi (Yamaha), nomi eccellenti come Andrea Dovizioso (Ducati) e Jorge Lorenzo (Honda) rispettivamente 11/o e 12/o nei tempi.