Inter: Spalletti, grazie Zhang e tifosi

MILANO, 31 MAG - Luciano Spalletti saluta l'Inter e i suoi tifosi. Dopo l'esonero, il tecnico toscano ha scelto Instagram per inviare un messaggio alla tifoseria nerazzurri: ''Non è vero che spesso sono stato l'unico a metterci la faccia, perché voi ci siete sempre stati! Tifosi forti...destini forti. Grazie delle 2.530.311 emozioni. Senza tregua'', ha scritto Spalletti. L'ex allenatore nerazzurro ha poi ringraziato anche Steven Zhang: ''Grazie presidente per avermi concesso l'onore di allenare l'Inter'', le parole di Spalletti. A salutare oggi il tecnico sui social sono stati invece alcuni calciatori nerazzurri, da capitan Handanovic (''un doveroso saluto e ringraziamento al mister e allo staff con i quali siamo andati in Champions'') a Skriniar (''grazie di tutto mister'') fino a Nainggolan (''Posso soltanto dirti grazie...in bocca al lupo per tutto'').