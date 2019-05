Basket: Finals Nba, Toronto domina Warriors e va su 1-0

ROMA, 31 MAG - I Toronto Raptors hanno vinto per 118-109 gara 1 della Finals Nba contro i campioni in carica di Golden State Warriors. Gli sfidanti si portano dunque subito sull'1-0 e continuano la loro corsa verso il titolo. La prima sfida tra questi due squadroni ha confermato le attese: grande gioco e spettacolo, sorprese e dura battaglia in campo. I Warriors inseguono la terza vittoria di fila in Nba, i Raptors sono alle loro prime Finals e sognano. Stanotte i sogni dei nuovi arrivati hanno prevalso sulla praticità degli esperti campioni, e i canadesi si sono presi il primo punto. Protagonista della gara è stato certamente Pascal Siakam, autore di 32 punti e 8 rimbalzi. Meglio di lui quanto a punti ha fatto sull'altro fronte Steph Curry, che ne ha segnati 34, ma non sufficienti a regalare la vittoria ai suoi. I canadesi hanno vinto soprattutto con la difesa asfissiante, mentre gli uomini di Golden State sembravano non trovare vie d'uscita alle gabbie degli avversari. (ANSA).