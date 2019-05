Atletica,a Golden Gala anche Asher Smith

ROMA, 31 MAG - Vittoria e spettacolo a Stoccolma nella terza tappa della Diamond league di atletica leggera, dove la tre volte campionessa europea dei 200 metri Dina Asher Smith ha vinto la sua gara con il primato mondiale stagionale in 22.18. Un tempo strepitoso per la britannica che si conferma superfavorita anche al Golden Gala di Roma del prossimo 6 giugno, quarta tappa della Diamond league. Il freddo ha condizionato gran parte delle prestazioni: l'azzurra Elena Vallortigara è 7/a nell'alto con 1,78, gara vinta da Mariya Lasitskene con 1,92. L'americano Michael Norman ha vinto il duello con Rai Benjamin sui 400 metri in 44.53, mentre il norvegese Karsten Warholm ha dominato i 400 ostacoli (47.85). Grande prova dello svedese Daniel Stahl nel disco (69,57). Tante anche le sconfitte eccellenti, come quella del turco Ramil Guliyev sui 200 metri, nettamente piegato dal canadese Aaron Brown (20.06), pochi giorni fa preceduto da Filippo Tortu sui 100 metri di Rieti.