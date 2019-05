Mugello, a Marquez le libere del MotoGP

SCARPERIA (FIRENZE), 31 MAG - Marc Marquez (Honda) si è aggiudicato la prima sessione di prove libere nella classe MotoGP del Gran premio d'Italia all'autodromo del Mugello. Col tempo di 1'47''558 ottenuto al 5/o giro cronometrato, il campione in carica e leader del campionato ha battuto di 193 e 246 millesimi le Ducati di Danilo Petrucci e della wild card Michele Pirro. La prima Yamaha è quella non ufficiale di Fabio Quartararo, 4/o al termine delle prove, mentre è andata peggio a Valentino Rossi che al momento si deve accontentare del 12/o tempo a quasi 8 decimi dalla vetta e il 20/o rilevamento di velocità in fondo al rettilineo. In 10/a piazza troviamo Andrea Dovizioso (Ducati) a oltre 6 decimi e mezzo da Marquez. Andrea Iannone (Aprilia) è 13/o, Franco Morbidelli (Yamaha) è 15/o, mentre Francesco Bagnaia (Ducati) chiude il plotone degli italiani in 17/a posizione. La prossima sessione di prove libere è fissata questo pomeriggio alle 14,10.