Basket: Buscaglia lascia panchina Trento

TRENTO, 30 MAG - Maurizio Buscaglia non sarà l'allenatore della Dolomiti Energia Trentino nella stagione 2019-20. L'annuncio oggi da parte della società. Buscaglia si è seduto sulla panchina di Trento in 544 partite ufficiali fra campionati e coppe in 13 stagioni alla guida dell'Aquila Basket, le ultime nove consecutivamente. E' stato nominato allenatore dell'anno in A2 nel 2013-14, in Serie A al debutto nel 2014-15 e miglior coach in EuroCup nella stagione seguente quando i bianconeri arrivarono in semifinale. Con la Dolomiti Energia Trentino in serie A ha centrato per cinque stagioni consecutive i playoff scudetto, raggiungendo per due volte le finali (2017 e 2018) per un bilancio complessivo di 107 vittorie e 83 sconfitte.