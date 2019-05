Basket: Fip, Sabelli incontra i comitati

ROMA, 30 MAG - Il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute SpA, Rocco Sabelli, su invito del presidente della federbasket, Giovanni Petrucci, ha incontrato i presidenti dei Comitati Regionali e il personale della Fip a Roma. Nel corso dell'incontro Sabelli ha illustrato i principi ispiratori del proprio mandato. In particolare, ha sottolineato la necessità di una gestione più efficiente delle risorse pubbliche ed ha anticipato l'impegno ad effettuare entro l'estate una consultazione con gli Organismi Sportivi sui criteri di assegnazione delle risorse stesse per il 2020. Petrucci ha espresso il proprio apprezzamento per l'impostazione che si sta dando al nuovo ruolo affidato alla Società. Ha poi evidenziato la necessità di approfondimenti, anche normativi, sulle novità introdotte dalla nuova legge sul ruolo del Consiglio Nazionale e della Giunta. Ha, infine, ringraziato Sabelli, anche a nome dell'intera struttura federale, per la sensibilità dimostrata in questo primo incontro.