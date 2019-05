Barzagli a museo Juve, sketch con BBBC

TORINO, 30 MAG - Un siparietto con Buffon, Bonucci e Chiellini ha vivacizzato la consegna allo Juventus Museum della maglia di Barzagli, fresco di ritiro dal calcio giocato. I compagni di una delle difese più inossidabili, la BBC o BBBC, sono sbucati da dietro un totem del museo. I 4 si sono scambiati pacche sulle spalle e battute. "Sta di fatto che io smetto prima di Gigi", ha scherzato Barzagli rivolto a Buffon. Il portiere ha ammesso di avere dimenticato la giocata difensiva più incredibile ricordata da Chiellini, in Italia-Inghilterra ai Mondiali: "Un intervento alla disperata che poteva solo trasformarsi in autogol - ha detto Chiellini - e invece Andrea riuscì a salvare la porta". L'ammirazione di Bonucci è invece per il tempismo di Barzagli: "Lo guardavo in allenamento e mi chiedevo 'come è possibile un difensore che non fa mai ricorso alla scivolata...', ma lui arrivava sempre prima sulla palla, e pulito". "Una delle mie forze - ha detto Buffon - è stata lui, gli devo dire grazie se la mia carriera è stata così lunga".