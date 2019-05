Golf:Us Women's,debutta Colombotto Rosso

ROMA, 30 MAG - Comincia il sogno di Lucrezia Colombotto Rosso. Debutto Major per l'azzurra che, da oggi a domenica, sarà tra le protagoniste dello Us Women's Open, secondo dei cinque tornei 2019 del Grande Slam al femminile in programma a Charleston, nel South Carolina. Unica italiana in gara, la Colombotto Rosso ha staccato il pass Us Women's Open dopo aver vinto l'European Sectional Qualifier, disputata al Buckinghamshire Golf Club di Denham in Inghilterra. Negli Stati Uniti sarà la thailandese Ariya Jutanugarn a difendere il titolo conquistato nel 2018, quando s'impose dopo quattro buche di spareggio contro la sudcoreana Kim Hyo-Joo. Field super nel South Carolina, con tutte le prime dieci classificate del world ranking. Dalla leader Jin Young Ko ad altre big del calibro di Minjee Lee, Sung Hyun Park, Nasa Hataoka, Brooke Henderson, Inbee Park. E, ancora: Lexi Thompson, Sei Young Kim e Carlota Ciganda. Oltre, naturalmente, alla Jutanugarn. l montepremi è di 5.500.000 dollari,il più alto al mondo per una gara donne.