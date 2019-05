Golf: Bmw Pga Championship è sogno Rose

ROMA, 30 MAG - Il BMW PGA Championship, considerato come una sorta di "quinto major" del golf, entra nel vivo. Nel Surrey (Inghilterra), dal 19 al 22 settembre, sul mitico percorso del Wentworth GC, tra i protagonisti più attesi non ci sarà solo Francesco Molinari, campione in carica. Ma anche altre star mondiali del green come Justin Rose. Davanti al proprio pubblico il numero tre del world ranking punterà al colpo grosso nel quarto evento 2019 delle Rolex Series European Tour. "Non vedo l'ora di scendere in campo - le parole del 38enne nato a Johannesburg, in Sudafrica - e partecipare a una competizione così prestigiosa". Per due volte runner-up del torneo (2007 e 2012), Rose sogna il trionfo per arricchire un palmares già ricco d'imprese. "Giocare questa sfida in casa - ha aggiunto - sarà emozionante. Questo è il torneo di cui mi sono innamorato quando ero solo un bambino. Guardandolo mi sono ispirato a leggende del calibro di Seve Ballesteros e Josè Marìa Olazàbal. Ho un debito con loro e spero di ripagarlo".