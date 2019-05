Samp, Ferrero vuole Pinamonti e Bastoni

GENOVA, 29 MAG - Missione a Milano del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, nel mirino ci sarebbero due giocatori dell'Inter: il difensore Alessandro Bastoni e l'attaccante Andrea Pinamonti, reduci dai prestiti a Parma e Frosinone. Si ragiona sulla formula che potrebbe essere un prestito biennale. Intanto mancherebbe solo l'ufficialità per l'attaccante 21enne del PSV Sam Lammers: costerà circa 12 milioni. Mentre è quasi certo il riscatto di Dawid Kownacki da parte del Fortuna Düsseldorf. Intanto potrebbe arrivare tra domani e venerdì la risposta di Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, dopo l'incontro di lunedì con Ferrero. Le possibilità che l'allenatore rimanga ancora a Genova sembrano diminuire ma nel caso in cui decidesse di non proseguire l'avventura dovrebbe rinunciare all'ultimo anno di contratto con il club ligure, visto che è legato fino a giugno 2020. Per lui ci sarebbe l'interessamento di Milan e Roma.