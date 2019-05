Roland Garros, Federer avanti facile

ROMA, 29 MAG - Dopo Nadal nessun problema anche per Roger Federer al Roland Garros. Lo svizzero, numero 3 del mondo, ha regolato 6-4, 6-3, 6-4 il tedesco Oscar Otte e se la vedrà con il norvegese Ruud. Passa il turno anche il greco Stefanos Tsitsipas, numero 6 del seeding, che ha superato in quattro set il boliviano Hugo Dellien per 4-6, 6-0, 6-3, 7-5. Bene pure il giapponese Kei Nishikori, numero 7 del tabellone, che ha piegato in quattro set il francese Jo-Wilfried Tsonga 4-6, 6-4, 6-4, 6-4.