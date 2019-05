Sara Safe Factor 'corre' a La Sapienza

ROMA, 29 MAG - Il quinto appuntamento 2019 di Sara Safe Factor, in Strada ed in Pista Vincono le Regole, sarà a Roma, per la terza volta presso la Facoltà di Economia dell'Università "La Sapienza", domani dalle 9. Il progetto che Sara Assicurazioni e Automobile Club d'Italia dedicano da 14 anni alla Sicurezza Stradale ha incontrato finora circa 100.000 studenti italiani di scuole ed Università. Il testimonial Sara Safe Factor è Andrea Montermini pilota professionista già F.1, pluri premiato driver GT ed Istruttore di guida dalla lunga esperienza. Peculiarità dell'iniziativa attraverso il dialogo con gli studenti, è l'accostamento del motorsport alla mobilità ordinaria, si trovano punti d'incontro nel rigido rispetto di norme precise, caratteristiche comuni alla formazione ed allo sport, oltre che nei principi base di guida sicura, comuni al racing ed al quotidiano. "Il racing e le strade ordinarie - sottolinea Montermini - condividono gli elementi base di guida sicura ed entrambi guardano al futuro"