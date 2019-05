Gasperini rinnova, felicità Percassi

BERGAMO, 29 GIU - Da "Ci vediamo domattina per un caffè e saprete tutto, sono ottimista" ad "Avanti insieme", lo slogan scelto per l'annuncio. L'anticipazione di ieri del presidente Antonio Percassi, impegnato stamani nel secondo tavolo di confronto in due giorni col suo allenatore, ha trovato conferme nell'ufficialità di oggi, con una nota sul sito del club: Gian Piero Gasperini prolunga con l'Atalanta dal 2021 al 2022 con ingaggio ritoccato da 1,5 a 2,2 milioni dopo la storica qualificazione alla Champions League. "Con grande soddisfazione posso confermare che il rapporto fra l'Atalanta ed il nostro allenatore Gian Piero Gasperini prosegue. Un percorso di crescita che va avanti con l'obiettivo di dare continuità a quanto di importante è stato costruito in queste ultime tre stagioni - le parole del vertice societario sul comunicato -. E proprio in virtù di questo momento storico che sta vivendo la nostra società ci sarà anche un ulteriore maggior coinvolgimento di mio figlio Luca (ad, ndr)".