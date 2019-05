Giro:tappa senza sole anche a Anterselva

ANTERSELVA (BOLZANO), 29 MAG - La 17/a tappa del 102/o Giro d'Italia di ciclismo, partita da Commezzadura (Trento) e diretta verso Anterselva (Bolzano) - a quota 1.635 metri - ancora una volta, è caratterizzata dall'assenza di sole. Sull'arrivo, nello stadio del biathlon, la temperatura è di 8 gradi e dovrebbe calare a 5 per l'arrivo dei corridori: non sono previste precipitazioni importanti, ma solo una leggerissima pioggia. Lo spagnolo Francisco Ventoso, interpellato dai cronisti stamattina alla partenza sul passaggio di borraccia a Vincenzo Nibali, è stato di poche parole, ribadendo che "cose come queste nel ciclismo ne accadono a decine". "Non ci vedo niente di nuovo", ha detto.