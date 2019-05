Moto:Dovizioso'Mugello è gara dell'anno'

BOLOGNA, 29 MAG - "Il tempo è buono, quindi abbiamo la possibilità di dimostrare quanto siamo competitivi in una pista buona per noi. Siamo carichi". Così Andrea Dovizioso, partecipando all'inaugurazione della mostra 'Anatomia della velocità' allestita al Museo Ducati di Bologna, ha risposto a una domanda sul prossimo Gran premio di domenica al Mugello. "La gara dell'anno" l'ha definita il pilota Ducati che ha aggiunto: "Dobbiamo continuare a migliorare, dobbiamo fare uno step. Gli avversari sono veramente forti quest'anno, però è bello correre al Mugello in questo momento". L'obiettivo è superare Marc Marquez: "Tutti si possono battere - ha detto Dovizioso - e difficile, ma tutti si possono battere". Per la prossima gara, ha aggiunto Luigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse anche lui presente all'inaugurazione dell'allestimento, "la moto che portiamo al Mugello sarà sostanzialmente quella che abbiamo visto a Le Mans. Stiamo ragionando su qualche affinamento, ma sono cose di piccolo conto''.