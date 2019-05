A Vienna i funerali di Niki Lauda

VIENNA, 29 MAG - Nella cattedrale di Santo Stefano a Vienna oggi si tengono i funerali di Niki Lauda. Migliaia di persone hanno raggiunto il centro della capitale austriaca, dove piove a dirotto, per un ultimo saluto al tre volte campione del mondo austriaco, morto il 20 maggio scorso, a 70 anni. In chiesa, tra gli altri, Lewis Hamilton e l'intero team Mercedes, di cui Lauda era vicepresidente non esecutivo, sono tra le tante personalità attese al funerale. Sulla bara è stato posto il casco rosso del pilota, che porta il suo nome in lettere bianche. E' previsto che pronuncino, durante il funerale, orazioni funebri il presidente della Repubblica austriaca, Alexander Van der Bellen, l'ex pilota francese Alain Prost e l'austriaco Gerhard Berger, e l'attore hollywoodiano di origine austriaca Arnold Schwarzenegger. Non è stato ancora rivelato dove Lauda verrà sepolto. (ANSA).