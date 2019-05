Tennis, al via il Mondiale Studentesco

TORINO, 29 MAG - Al via nel prossimo weekend il Campionato Mondiale Studentesco di Tennis. A Castel di Sangro (L'Aquila), sui campi del Centro Tecnico Federale Fit, si sfidano 109 atleti tra i 15 e i 18 anni. Divisi in dieci team di ragazze e 12 di ragazzi, provengono da 12 Paesi di tre diversi continenti. Una edizione dal forte respiro internazionale, dunque, all'insegna del fair play e dell'amicizia, pensata per favorire la diffusione dello sport nelle scuole. Il programma della manifestazione, organizzata da ISF - International Schools Sport Federation in collaborazione con Kinder+Sport Joy of moving, il progetto di responsabilità sociale del Gruppo Ferrero presente con i suoi istruttori, prevede l'arrivo delle delegazioni nella giornata di domenica. Lunedì 3 giugno la cerimonia di apertura, mentre finali e premiazioni si tengono sabato 8 giugno. Tanti i momenti di festa, come il Cultural day del 5 giugno, con visita al Parco Nazionale d'Abruzzo.