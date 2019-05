Golf, Nicklaus esalta Woods

ROMA, 29 MAG - "La vittoria di Tiger Woods al Masters mi ha ricordato il mio ultimo successo Major 1986 sempre ad Augusta". Jack Nicklaus, uno dei più grandi di sempre nella storia del golf, alla vigilia del "Memorial Tournament" (30 maggio - 2 giugno), torneo del PGA Tour, ha voluto celebrare così la quinta "Green Jacket" indossata dal californiano dopo l'impresa dello scorso aprile in Georgia. "Lui l'ha conquistata - ha spiegato 'L'Orso d'Oro' del green - all'età di 43 anni. Io ne avevo 46. Ma la sua ha davvero un sapore speciale. Tiger s'è rimesso in gioco, ha lottato anche contro problemi alla schiena che hanno rischiato di compromettergli la carriera. Ha svolto un lavoro eccezionale, sono orgoglioso e felice per lui. E' un grande campione".