Golf, si dividono Rose e Fulcher

ROMA, 29 MAG - Dopo undici anni di collaborazione, si dividono le strade tra Justin Rose e Mark Fulcher, caddie di lunga data del britannico. "Per il momento - l'annuncio di Rose - la nostra corsa al successo, l'uno al fianco dell'altro, non può proseguire. Sono stati anni incredibili". Nessun litigio tra il campione olimpico e il suo braccio destro sul green. I problemi di salute di Fulcher, reduce da un intervento al cuore che lo ha tenuto fuori dai campi di gioco nei primi quattro mesi del 2019, hanno portato alla separazione. "I medici - ha spiegato ancora Rose - gli hanno consigliato un ulteriore periodo di riposo. Gli auguro di tornare presto al 100%, con la speranza di lavorare nuovamente insieme in futuro". Con Fulcher il player inglese, numero tre mondiale, ha conquistato, tra gli altri successi, gli Us Open 2013, le Olimpiadi di Rio 2016 e il titolo di campione FedEx Cup nell'estate 2018.