The Memorial, Woods sogna la 6/a impresa

ROMA, 29 MAG - Dopo la debacle nel PGA Championship, secondo Major 2019, Tiger Woods torna protagonista al "The Memorial Tournament", torneo del PGA Tour. A Dublin (30 maggio - 2 giugno), nell'Ohio, il californiano sarà uno dei grandi favoriti al titolo in una competizione che, in carriera, ha già vinto 5 volte (l'ultima nel 2012). Senza nemmeno giocare, dopo il Charles Schwab Challenge, l'americano ha guadagnato il quinto posto nella classifica mondiale. Rientrando dunque nella Top 5 a sei anni dall'ultima volta. Dall'impresa Masters alla disfatta del PGA Championship, con tanto di uscita al taglio. "Big Cat" vuole tornare a stupire. Ma dovrà fare i conti con avversari di livello mondiale come Rose (numero 3 del mondo) e DeChambeau. Il 25nne di Modesto, campione in carica, dopo il trionfo del 2018 sogna il bis. Accoppiamenti super per i primi due round, con Woods, Rose e DeChambeau che giocheranno l'uno al fianco dell'altro. Punti fondamentali anche per la corsa alla FedEx Cup, con in campo 23 tra i primi 30 classificati.