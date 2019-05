Tennis:Parigi, esordio amaro di Bolelli

ROMA, 28 MAG - Nulla da fare per Simone Bolelli, numero 187 Atp, promosso dalle qualificazioni, in gara nel tabellone principale del Roland Garros. Il 33enne di Budrio, che a Parigi ha raggiunto due volte il terzo turno (2008 e 2015), è stato battuto per 6-3 6-4 7-5, in poco meno di due ore, dal francese Lucas Pouille, numero 26 del ranking e 22esimo favorito del torneo.