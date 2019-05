Tennis:Parigi,Paolini cede a Kasatkina

ROMA, 28 MAG - Si è chiusa in 71 minuti la "prima assoluta" in un tabellone principale di un Major per Jasmine Paolini. Al primo turno del Roland Garros la 23enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 210 Wta, ha ceduto per 62 62 alla russa Daria Kasatkina, numero 21 del ranking e del seeding. Jasmine è partita bene strappando il servizio a zero alla 22enne di Togliatty nel secondo game salendo 2-0 ma poi ha subito un parziale terribile di otto game di fila che hanno permesso alla Kasatkina di archiviare per 6-2 il primo set e di partire avanti 2-0 anche nella seconda frazione. Con un paio di accelerazioni Jasmine è riuscita ad interrompere l'emorragia (2-1) prima che Daria allungasse ancora (5-1): l'azzurra ha annullato due match-point nel settimo gioco, ha brekkato la russa in quello successivo (5-3) ma nel nono game, al quinto match-point complessivo, è stata costretta ad alzare bandiera bianca.