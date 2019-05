Spal trovato accordo, Semplici rimane

FERRARA, 28 MAG - Manca l'ufficialità, attesa domani, ma appare ormai certo che il matrimonio tra la Spal e mister Semplici continuerà. Incontro a pranzo, sul piatto non c'erano tanto gli aspetti contrattuali (il tecnico è legato al club fino al 2020) quanto le garanzie tecniche per proseguire un percorso fin qui molto positivo. Il patron Colombarini, il presidente Mattioli e il ds Vagnati hanno dato garanzie all'allenatore, che da parte sua le ha ritenute sufficienti per la prosecuzione del rapporto. Anzi, probabilmente il contratto verrà allungato fino a giugno 2021. Si spengono così le sirene provenienti da altre società che stavano pensando al trainer spallino per la prossima stagione. Il salto di qualità, Semplici proverà a farlo ancora con la Spal. Dopo un quinquennio d'oro si profila all'orizzonte una sesta stagione: finita l'era di Allegri alla Juventus, sarà l'allenatore più longevo su una panchina italiana.