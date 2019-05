Scherma, in mostra gli ori di Vezzali

ROMA, 28 MAG - Le sei medaglie d'oro di Valentina Vezzali consegnate al capo della Polizia Franco Gabrielli per essere scortate a Palermo dove saranno esposte a Palazzo dei Normanni dal 3 giugno alla mostra 'un TesOro italiano', in onore dei 110 anni della Federscherma che sarà inaugurata dal Presidente delle Repubblica Mattarella. Oltre ai 6 ori (da Atlanta '96 a Londra 2012 da portabandiera azzurra) della pluriolimpionica saranno esposte in tutto 95 medaglie d'oro, oltre a quelle dei siciliani di scherma vinte nella storia. La più antica, l'argento di Pietro Speciale del 1912. Il passaggio di consegne simbolico tra Vezzali e Gabrielli è avvenuto oggi al Coni. Contestualmente, in occasione del suo 80esimo compleanno è stato festeggiato dalla Polizia e dal gruppo sportivo Fiamme Oro, Livio Berruti, indimenticato "poliziotto più veloce al mondo", come fu definito alle Olimpiadi di Roma '60 quando con il tempo di 20"5 nei 200 mt vinse la medaglia d'oro infrangendo il dominio statunitense.