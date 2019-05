Corsi, Traorè a Firenze accordo nullo

ROMA, 28 MAG - "Stiamo metabolizzando la retrocessione, consapevoli di aver fatto tutto il possibile per regalarci una grande soddisfazione che non è arrivata. Dobbiamo voltare pagina e l'Empoli da questa esperienza ne esce molto rafforzato nell'immagine e nell'affetto. Tutta Italia ci ha mostrato solidarietà rispetto a quanto decretato dal campo". Così il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi, che parla anche di mercato. "Di Lorenzo al Napoli? C'è interesse ma non c'è stato un incontro per definire - rivela -, e non so cosa possa succedere". "Su Traorè sono in imbarazzo - sottolinea Corsi -: ho cercato di celare il più possibile questa situazione anche per rispetto della Fiorentina. Ma i documenti firmati non sono stati depositati entro il 31 gennaio e quindi non valgono più niente. Avevano chiesto un supplemento di visite mediche, le abbiamo fatte e il giocatore è perfettamente sano: posso dire che il giocatore non è della Fiorentina ma dell'Empoli. In Serie A ci sono 3 club più importanti della Fiorentina che lo vogliono".