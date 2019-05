Golf: sette azzurri al Belgian Knockout

ROMA, 28 MAG - L'European Tour fa tappa ad Anversa (30 maggio - 2 giugno) con uno dei tornei più innovativi del circuito, il Belgian Knockout. Sul percorso del Rinkven International Golf Club lo spagnolo Adrian Otaegui difende il titolo vinto in finale nel 2018 contro il francese Benjamin Hebert, ora a caccia della rivincita. Saranno sette gli azzurri che, in Belgio, tenteranno il colpo grosso. Insieme a Renato Paratore ed Edoardo Molinari ci sono pure Guido Migliozzi, Andrea Pavan, Nino Bertasio, Lorenzo Gagli e Filippo Bergamaschi. Tra i favoriti al titolo il sudafricano George Coetzee, gli austriaci Bernd Wiesberger (reduce dal successo nel Made in Denmark) e Matthias Schwab, oltre a Thomas Pieters. Il belga, tra i beniamini del pubblico, sarà uno dei player più attesi della competizione insieme ai connazionali Thomas Detry e Nicolas Colsaerts. Il torneo, arrivato alla seconda edizione, ha un montepremi di 1.000.000 di euro.