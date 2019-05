Universiadi: Arrigoni "pronti per sfida"

ROMA, 28 MAG - A poco più un mese dalle Universiadi di Napoli (3-14 luglio), prosegue la preparazione della nazionale di calcio guidata dal tecnico Daniele Arrigoni. La squadra è impegnata nel terzo e ultimo stage di selezione al Centro Tecnico di Coverciano fino al 30 maggio. "Si sta creando un bel gruppo -ha spiegato Arrigoni - unito in campo e fuori. La base di partenza che ho ricordato anche ai giocatori è la grande motivazione. È il motore che spinge a dare il meglio si sé per rappresentare l'Italia nel mondo e confrontarci con altre scuole calcistiche di livello". Lo stage si è aperto con il saluto della Lega Pro alla squadra e allo staff tecnico nell'aula Azeglio Vicini. A portarlo a nome del Presidente Ghirelli è stato Emanuele Paolucci, Segretario Generale Lega Pro che ha sottolineato l'importanza delle motivazioni e dei valori per una vetrina prestigiosa come è l'Universiade.