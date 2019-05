Basket: play off, Venezia in semifinale

ROMA, 27 MAG - L'Umana Reyer Venezia è la quarta semifinalista dei playoff del basket. Si è qualificata battendo la Dolomiti Trentino 87-62 (16-14, 40-24, 59-39) al PalaTaliercio in gara-5 della sfida dei quarti e conquistando così il punto decisivo per vincere (3-2) la serie. In semifinale, Venezia se la vedrà con la Vanoli Cremona. L'altra finalista uscirà dalla sfida tra AX Milano e Banco di Sardegna Sassari.