Parigi: Serena Williams vince in rimonta

ROMA, 27 MAG - Primo turno fatale per Giulia Gatto-Monticone, una delle due sole azzurre in lizza nel tabellone principale del Roland Garros. La 31enne torinese, numero 164 Wta, promossa dalle qualificazioni, ha ceduto per 6-3, 5-7, 6-2 alla statunitense Sofia Kenin, numero 35 del ranking mondiale. Domani sarà la volta della toscana Jasmine Paolini, al debutto con la russa Daria Kasatkina. Il torneo femminile del secondo slam stagionale, dopo la rinuncia della due volte campionessa di Wimbledon Petra Kvitova a poche ora dal suo debutto contro la rumena Sorana Cirstea, non ha portato altre sorprese. Serena Williams, favorita n.10 del torneo, ha battuto la russa Vitalia Diatchenko, perdendo 6-2 il primo set ma rimontando facilmente con un netto 6-1, 6-0. L'olandese Kiki Bertens (n.4) si è imposta 6-3, 6-4 sulla francese Parmentier.