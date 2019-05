Genoa salvezza-choc, dubbi sul futuro

GENOVA, 27 MAG - Scampato il pericolo retrocessione al termine di una serata che ricorderanno a lungo, il presidente e i dirigenti del Genoa si sono presi due giorni di riposo per smaltire lo stress prima di iniziare quella che si prospetta come una nuova rivoluzione tecnica. I nodi da risolvere sono molti, a partire dal futuro di Cesare Prandelli che nelle scorse settimane ha lanciato più volte segnali discordanti sul suo futuro nonostante il tecnico abbia un contratto con il Genoa sino al 2020. Prandelli non ha parlato al termine della gara con la Fiorentina, anche e soprattutto per evitare domande scomode proprio sulla proprietà viola, ma potrebbe in settimana incontrare il presidente Preziosi per parlare del futuro. Sarò quello il primo passo del nuovo Genoa che per il momento vede comunque ancora Preziosi al timone in attesa che la nomina dell'advisor possa portare ad una nuova proprietà.