Nibali da domani comincerà un altro Giro

ORIO AL SERIO (BERGAMO), 27 MAG - "Ci aspetta una settimana molto dura, l'insieme di quello che verrà e di quello che è stato, pesa tanto. E' un Giro d'Italia diviso a metà, ma da domani comincerà una corsa diversa, molto dura. Non è detto che ci siano tappe più dure di altre, dipenderà dalla fatica accumulata". Lo ha detto Vincenzo Nibali, in conferenza stampa, nel secondo e ultimo giorno di riposo del 102/o Giro d'Italia di ciclismo. "Non amo tantissimo la crono finale - ha aggiunto - ma i gap saranno più ristretti. Da 1' a 1'30" divario buono".