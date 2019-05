Golf al PGA Tour trionfo per Kevin Na

ROMA, 27 MAG - Terzo titolo in carriera sul PGA Tour per Kevin Na. L'americano con 267 (-13) trionfa in Texas nel Charles Schwab Challenge incassando un assegno da 1,3 milioni di dollari e regalando, al caddie Kenny Harms, una Dodge Challenge del 1973 messa in palio per i vincitori. "Sono davvero felice - le dichiarazioni dell'americano - di rendergli omaggio con questa bellissima auto. Se la merita per tutto quello che mi ha dato in questi oltre dieci anni di collaborazione". A Fort Worth Na, campione dal cuore d'oro, ha superato la concorrenza di Tony Finau, secondo con 267 (-13). Terzo posto ex aequo per per Andrew Putnam e Pan Cheng-tsung (272, -8). Ottavo (275, -5) per Jordan Spieth, Tyrrell Hatton e altri tre player. Solo 53mo Francesco Molinari (284, +4). Prova deludente per l'azzurro. Gara al di sotto delle attese anche per Justin Rose, 58mo (285, +5). Qualche giorno di riposo e il PGA Tour tornerà protagonista col "The Memorial Tournament".