Spalletti, mi confermano?scherzi a parte

ROMA, 26 MAG - "Io via? Non so, ma a questo punto se va a finire in modo diverso si' che mi sorprendo: non siamo mica su scherzi a parte?...". Cosi' Luciano Spalletti da' l'addio all'Inter, dopo la vittoria sull'Empoli che consegna ai nerazzurri la qualificazione in Champions. "Quando Conte e' stato messo in discussione alla Juve dopo l'Ajax...", il lapsus in cui e' incappato Spalletti. "Intendevo Allegri - ha aggiunto sorridendo, a Sky- Il giorno dopo Agnelli ha fatto una conferenza per difenderlo: bisognerebbe imparare da certi comportamenti..".