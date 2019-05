0-0 a Firenze,Genoa salvo grazie a Inter

ROMA, 26 MAG - A Firenze i giocatori di Fiorentina e Genoa si sono abbracciati sullo 0-0 al fischio finale, che significava salvezza per entrambe le formazioni. Ma mentre per i viola il pari valeva matematicamente la permanenza in A, il Genoa ha dovuto attendere ancora qualche minuto per sentirsi davvero al sicuro. Solo la notizia che l'Inter aveva battuto 2-1 l'Empoli al Meazza ha infatti garantito la A al liguri e condannato alla retrocessione come terz'ultimi i toscani, che hanno chiuso pari merito col Genoa ma avevano perso tutti e due gli scontri diretti.