Preziosi,non sopporterò altro anno così

ROMA, 26 MAG - "Non voglio assolutamente passare un altro anno cosi'...Tanti bravissimi tifosi hanno sofferto tremendamente, e io prometto loro questo: non piu' un anno così". Lo dice il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, dopo la salvezza ottenuta all'ultima giornata. "Ho sbagliato tantissimo, ma non ci aspettavamo un anno cosi' - ha aggiunto a Sky - Se poi c'e' qualcuno piu' capace di me che vuole prendere il Genoa, a fa un'offerta seria, la societa' e' a disposizione. Ma anche l'ultima voce di acquirente e' una bufala".