Gp Monaco: Vettel, risultato eccezionale

ROMA, 26 MAG - "Questo risultato è eccezionale per me e per il team ma sappiamo che c'è tantissimo lavoro da fare. Dobbiamo congratularci con i vincitori e con Lewis". Sebastian Vettel appare soddisfatto del 2/o posto al Gp di Monaco e allo stesso tempo emula Hamilton ricordando Niki Lauda. "Niki sarebbe contento, è stata un'icona. I miei pensieri sono per lui e per la sua famiglia". "E' stata una gara difficile da gestire. Qui può succedere sempre di tutto e in effetti oggi qualcosa è successo. Pensavamo di aver fatto una buona sosta ma quella di Max è stata incredibile. L'ho visto ruota a ruota in pit con Valtteri e ho pensato ci fosse un'opportunità per me. Abbiamo sfruttato l'occasione a svantaggio di Valtteri. Poi abbiamo mantenuto la posizione cercando di restare nel range di Max mettendo pressione. Ho iniziato a soffrire un po' con le gomme posteriori, anche se non credo avessimo usura".