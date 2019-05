F1: Hamilton dedica sua vittoria a Lauda

ROMA, 26 MAG - ''Niki ci ha guardato dall'alto credo sia stato orgoglioso di me''. Subito dopo aver terminato al primo posto il Gran Premio di Monaco, Lewis Hamilton ha dedicato la sua vittoria a Niki Lauda scomparso nella notte tra lunedì e martedì scorso. ''Avevo problemi alle gomme - ammette il pilota inglese della Mercedes - non pensavo di arrivare fino in fondo''.