Lazio: Tare, "per noi Inzaghi resta"

ROMA, 26 MAG - "Per noi resta qui, e anche per il presidente Lotito. Credo che Simone la pensi allo stesso modo". Il ds della Lazio Igli Tare prova ad allontanare le voci del possibile addio di Simone Inzaghi, uno dei grandi protagonisti del mercato degli allenatori. "Ci siamo visti in settimana e gli incontri sono stati fatti per capire tante cose - ha spiegato Tare -. Inzaghi non ha un contratto in scadenza, perciò questa tensione che si sta creando mi sembra un po' esagerata. Per noi Inzaghi resta. Se il mercato potrà incidere sulla sua scelta? Si raccontano sempre belle storie e favole durante il mercato estivo. La cosa importante è che la Lazio abbia di nuovo una rosa per competere ai piani alti il prossimo anno".