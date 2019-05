Gomma ko Ferrari Leclerc,entra safetycar

ROMA, 26 MAG - Gp di Monaco neutralizzato al giro 11 per permettere di pulire la pista dai pezzi di gomma volati in pista dalla Ferrari di Leclerc che ha forato la posteriore destra. Il pilota monegasco in rimonta dalla retrovie ha forzato un sorpasso sulla Renault di Nico Hulkenberg che chiudendo la curva in anticipo lo ha speronato danneggiando il pneumatico della sua Rossa. Entrata la safety-car tutte le vetture di testa si catapultano ai box per sostituire le gomme: a guadagnarci è la Red Bull di Max Vertappen velocissima al pit stop e in grado di superare in pit-lane la Mercedes di Bottas posizionandosi in seconda posizione davanti alla Ferrari di Vettel (terzo grazie ad una nuova sosta di Bottas).